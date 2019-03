Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, comunica che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 12/03/2014 è stato approvato il progetto definitivo “Manutenzione straordinaria strade urbane”, per un importo complessivo di €242.000,00.

“Gli interventi, finalizzati al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale già iniziati negli anni precedenti, sono necessari per dare una giusta risposta alle esigenze dei cittadini e di tutti coloro che transitano quotidianamente nelle strade urbane – sottolinea Lapenna – pertanto, nel corso della seduta di Giunta Comunale del 24/04/214 si è deciso, con voto unanime, di dichiarare la Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267”.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Italo Antonio Pomponio, Istruttore Tecnico presso l’Ufficio Servizi e Manutenzioni, in sostituzione del geom. Ignazio Rullo collocato in pensione. I lavori prenderanno il via nei prossimi giorni e garantiranno una viabilità più sicura.