Continua a grandi falcate il cammino verso la promozione in serie D della Magica Team Vasto, formazione impegnata nel campionato di prima divisione maschile. La doppia vittoria con il Crecchio, 3-0 all'andata e lo stesso risultato al ritorno, ha lanciato i ragazzi del presidente Peppino Diella verso la fase interregionale Abruzzo-Molise.

Nella sfida disputata ieri a Crecchio la Magica team ha vinto nettamente, i parziali sono stati 25-19, 25-21, 25-18, conquistando il passaggio del turno. Una sfida giocata con tanto agonismo ma con il rispetto degli avversari, tanto che a fine match le due squadre hanno posato insieme per una foto-ricordo.

Ora, per la squadra guidata dall'allenatore-giocatore Gianluca Giancristofaro, arriverà il momento della fase interregionale. Sarà il triangolare con Pescara 3 e Free Volley Campobasso a decretare le due formazioni che nella prossima stagione disputeranno il campionato di serie D. Per la Magica Team un'occasione da non fallire, così da concretizzare il grande lavoro svolto in palestra durante tutta la stagione.

Magica Team Vasto: 1 Silla, 2 Vecchiotti, 4 Rutigliano, 10 Amodio, 13 Bevilacqua, 14 Augelli, 15 Vennitti, 23 Giancristofaro, 24 Iagatta, 37 Speranza (capitano). Allenatore: Giancristofaro Gianluca. Presidente Peppino Diella.