Ormai la BCC San Gabriele volley sta viaggiando al ritmo di un titolo conquistato a settimana dalle sue formazioni giovanili. Ieri sugli scudi ancora il gruppo dell'under 14 che, dopo il titolo provinciale, ha conquistato quello regionale. Una vittoria che vale per l'albo d'oro e per l'accesso alle fasi nazionali che ormai nella categoria vedono protagoniste le giocatrici vastesi quasi ininterrottamente da 7 anni a questa parte.

Nella finale disputatasi a Tortoreto Lido e Alba Adriatica il cammino delle vastesi allenate da Maria Luisa Checchia è stato netto. Vittorie per 2-0 contro Pratola (25-13/25-16) e Antoniana (25-17/25-15), lasciando anche a riposo Claudia Scampoli, elemento di spicco della formazione. Nel pomeriggio la finale con la Teate Volley ha visto la BCC San Gabriele conqusitare una vittoria schiacciante per 3-0 (25-14/25-9/25-3).

Il gruppo under 14 è ormai collaudato, con le ragazze che già lo scorso anno avevano partecipato al torneo (essendo del 2000) e conquistato il titolo. Con un anno di esperienza in più, che per molte è coinciso con le esperienze nelle under superiori e anche in serie C, il divario tecnico e fisico con le avversarie si è fatto sentire. Punti di forza della San Gabriele sono la battuta (con tutte le ragazze già in grado di servire molto bene) e l'attacco. "Abbiamo lavorato molto - commenta Maria Luisa Checchia - e i risultati si sono visti. Riusciamo ad attaccare da 3 posizioni e questo ci fa essere sempre imprevedibili e pericolose, difficilmente le squadre avversarie in under 14 sono pronte ad essere attaccate con costanza da tutto il fronte offensivo".

Con questo titolo in tasca le ragazze dell'under 14 saranno a Trani, dal 28 maggio al 1 giugno, per disputare le Finali Nazionali. Un'esperienza già vissuta lo scorso anno con la conquista di un lusinghiero 9° posto. Non sarà semplice, ma l'obiettivo è quello di migliorarsi, puntando magari alla top five. Tutte le ragazze vantano già almeno una partecipazioni alla finali nazionali e hanno la giusta grinta per poter conquistare altri risultati prestigiosi.

La prossima settimana sarà dedicata all'under 16 (di cui molte ragazze fanno parte), che domenica prossima sarà impegnata a Pratola per la finale regionale. Scenderanno in campo, oltre alla BCC San Gabriele, Antoniana, Pratola, Teate, Teramo e Collecorvino.