Nella settima puntata de L'edicola del Bar Walter spazio ad Andrea Aquilano, dirigente dello Sporting Vasto, società che punta molto sui giovani e che al primo anno di attività ha raggiunto buoni risultati.

Il difensore della Vastese, Vincenzo Benedetti, che ha parlato del suo campionato e di quello dei biancorossi, terminato al quinto posto. A seguire c'è stato il ritorno di Dario Boccardo, detto Hubner, e dei suoi pronostici con un incoraggiamento al Real Tigre appena retrocesso.

Con Marco Menabuoni, bomber dell’Incoronata Calcio Vasto, si è parlato di play off, della vittoria di domenica contro il Fresa e del prossimo impegno nella finale contro il Gs Montalfano, oltre che di basket Nba. In conclusione il grande romanista Francesco Quondamstefano, oltre a Roma-Juventus ha voluto porre l'attenzione sulla mancanza di strutture e associazioni sportive per disabili a Vasto.

