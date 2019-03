Prima una nota arrivata in redazione in cui si diceva che Vasto sarebbe stata la città scelta dalla griffe Enrico Coveri per un nuovo stabilimento produttivo in Abruzzo. Un comunicato stampa, diffuso dall'Agenzia Comunicare, informava che mercoledì mattina, presso il Gulliver Center in via Incoronata, si sarebbe tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo sito produttivo di calzature e abbigliamento, che avrebbe trovato posto in uno dei capannoni della zona industriale di Punta Penna. A comunicare i dettagli dell'operazione, che vedrà l'avvio delle lavorazioni nell'autunno 2014, sarebbero stati i dirigenti del gruppo Coveri.

Poi nella serata di oggi è arrivata la smentita: "Il brand Enrico Coveri dichiara di essere totalmente estraneo a tutte le notizie apparse in rete in questi giorni con il riferimento ad iniziative industriali a Vasto e in altre zone, anche con riferimento ai calzaturifici. Dichiara che non è in corso alcun progetto di aperture industriali né nel territorio di Vasto, né altrove. Dichiara di non aver autorizzato alcuna pubblicità su tali progetti e nessuna conferenza stampa e si riserva ogni iniziativa risarcitoria".