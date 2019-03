Sabato scorso erano quasi 200 i ciclisti che hanno partecipato alla Cicloturistica "Petacciato e dintorni", organizzata dal Gruppo sportivo Pedale Petacciatese e intitolata alla memoria di Simone Raschia, giovane tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale nel febbraio scorso. Simone Raschia era un grande appassionato di bicicletta e aveva fatto parte della squadra sportiva locale e poi della Garofalo Mobili. Appuntamento sabato mattina, in una bella giornata di sole, per la partenza in piazza Belgioioso. La manifestazione non aveva carattere competitivo ed ha attraversato tre comuni, Petacciato, Termoli e Montenero di Bisaccia. A dare il via ai ciclisti, tra tanta commozione, è stata la madre di Simone.

Alla cicloturistica hanno preso parte, oltre agli organizzatori del gruppo Pedale Petacciatese, anche Ciclo Club Vasto, Vastese Bike, Garofalo Mobili, S.C. Campomarino,, Ciclistica San Timoteo, Montenero Bike, Bcc San Salvo, Team Guglionesi, Cicloclub Termoli. Il lungo torpedone di biciclette si è anche fermato, per osservare un minuto di raccoglimento, davanti all'abitazione di Simone Raschia. Al termine della corsa si sono svolte le premiazioni che hanno visto salire al primo posto (per effetto della combinazione di numero di partecipanti e chilometri di avvicinamento) il Ciclo Club Vasto.