Continuano in disagi in via San Leonardo, dove la rottura di una fogna crea problemi ormai da molto tempo.

"Qualche tempo fa ho segnalato la rottura di una fogna che sta creando gravi disagi ai residenti dell'Incoronata, ma nonostante il vostro articolo e protesta scritta ,la Sasi (competente) continua ad ignorare il problema. A questo punto i residenti, stanchi di aspettare un intervento risolutivo hanno deciso che non pagheranno le prossime bollette fino a quando non riceveranno garanzie di un pronto intetervento.



Intanto l'area è sempre piu degradante e la puzza irresistibile.



Siamo davvero indignati!!!"