Dopo i manifesti 6 per 3 strappati ad alcuni candidati nelle scorse settimane, nuovo atto di vandalismo elettorale a Vasto. In via San Michele mani ignote hanno spaccato la vetrina del comitato elettorale di Incoronata Ronzitti.

E' accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Ieri mattina, alla riapertura della sede, è stata la stessa candidata a costatare il danno: nonostante il vetro sia piuttosto spesso, i vandali sono riusciti a sfondarlo in un punto e scheggiarlo in altri.

Resta da vedere se siano utili a identificare i responsabili del gesto le immagini registrate da una telecamera della vicina banca, che si trova all'angolo tra via San Michele e via Tobruk.