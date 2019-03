Sorride la Virtus Cupello che in casa contro il River Casale vince 3-1 e accede alla finale play off per la permanenza in Eccellenza. Partita in salita per i padroni di casa, ai quali basta anche il pareggio al termine dei 120 minuti per qualificarsi in virtù della migliore posizione di classifica rispetto agli avversari.

Al 29’ Di Giovanni A. sblocca la gara, nella ripresa pareggia Musto al 61’. Si va ai supplementari, al 103’ Contigiani porta in vantaggio i rossoblu e al 119’ Fizzani si procura un rigore e lo realizza. In finale, domenica 18 maggio alle 16.00 in campo neutro a Miglianico, sfida all’Acqua&Sapone, rivale lo scorso anno nei play off Promozione.

La partita. La Virtus si butta subito in avanti alla ricerca del gol, ha il possesso palla e controlla la gara. Al 2’ la squadra di Antonaci, che deve fare a meno di Alberico e Di Santo in tribuna, passa in vantaggio con Fonseca, che insacca di testa servito dalla destra da Musto, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco e ammonisce il brasiliano.

Al 5’ Fonseca taglia in mezzo per Sputore, la difesa allontana, arriva Cortigiani che manda sopra la traversa. Al 10’ è ancora il brasiliano che dalla sinistra si accentra e tira, la sua conclusione è imprecisa. Al 12’ si vede il River Casale, il tentativo da fuori area di Colalongo viene bloccato da Garibaldi.

Al 23’ il diagonale di un imprendibile e mai domo Musto a porta vuota impensierisce la difesa avversaria, arriva Feragali che salva la propria porta. Al 24’ ospiti pericolosi in area con Colalongo, il portiere rossoblu mette in angolo. Al 27’ su un pallone alto Fonseca prova la rovesciata, ma non centra lo specchio. Al 29’ doccia fredda per la Virtus, Di Giovanni A. riceve in area e lascia partire un diagonale che si insacca sul secondo palo, il River Casale è in vantaggio.

Tatticamente, tecnicamente e atleticamente il Cupello ha qualcosa in più ma non riusce a dimostrarlo con i gol. I padroni di casa non demordono, al 39’ flebile reazione con Fonseca che manda a lato, al 41’ punizione di Di Giovanni A., Garibaldi devia sopra la traversa. Nel finale di primo tempo mister Antonaci viene espulso per proteste.

A inizio ripresa Musto prova un destro dalla distanza che sfiora l’incrocio, il River Casale ci crede e al 51’ Del Coco apre a sinistra per Di Giovanni R. che mette in mezzo per Di Giovanni A. che manda fuori. La Virtus si sbilancia per cercare il pareggio al 56’ Fizzani prende il posto di Pantalone. Al 58’ Cupello vicino al gol con Fonseca che, servito dalla sinistra da Tracchia, colpisce al volo, la palla finisce in angolo.

Al 61’ pareggiano i rossoblu con una staffilata imparabile dalla distanza di Musto, tra i migliori in campo, una spina nel fianco della difesa avversaria, sempre mobile e pericoloso. Al 77’ la Virtus può portarsi in vantaggio, Sputore dalla sinistra lancia a destra per Musto che a tu per tu con Ferrara in uscita non è freddo quanto basta e manda sul fondo.

Nel finale i padroni di casa segnano, Musto passa a Sputore che appoggia per Di Pasquale che serve Fonseca, il compagno realizza, ma per l’arbitro è ancora fuorigioco. Il Cupello ha avuto le occasioni per chiudere la gara, ma si va ai supplementari. Le squadre sono stremate, la prima domenica di caldo si fa sentire.

Al 97' Antenucci in progressione sulla destra si perde al momento del tiro, due minuti dopo Barbacane da buona posizione liscia e spreca, al 103' Contigiani regala la gioia ai cupellesi, l'argentino avanza verso la porta, supera il portiere avversario che in uscita prova a stenderlo, si allarga e insacca il vantaggio. Al 117' ci riprova con una conclusione da fuori che sfiora il palo e al 119' Fizzani entra in area e viene steso da Barbacane, per l'arbitro è rigore, batte lo stesso giovane attaccante che realizza il suo secondo gol stagionale con la prima squadra.

Festeggia la Virtus Cupello che affronterà nella finale secca la squadra di Giuseppe Naccarella e che in caso di sconfitta sarà la prima ripescata qualora si liberassero posti in Eccellenza. La permanenza nella categoria ora è più che possibile.





Tabellino

Virtus Cupello-River Casale 3-1 (1-0) d.t.s.

Marcatori: 29' Di Giovanni A. (River Casale), 69' Musto (Virtus Cupello), 103' Contigiani (Virtus Cupello), 119' Fizzani (Virtus Cupello) rigore

Virtus Cupello: Garibaldi, Antenucci, Tracchia, Pantalone (56' Fizzani), Martelli, Rossi, Musto, Di Pasquale (110' Schena), Sputore, Fonseca (97' Muratore), Contigiani. A disposizione Ottaviano, Di Lello, Del Bonifro, Berardi. Allenatore Antonaci

River Casale: Ferrara, Di Felice (86' Del Zotti), Di Giovanni R., Feragalli, Marcelli, Evangelista (64' Barbacane), Bassi (98' Stefano), Del Coco, Di Giovanni A., Colalongo. A disposizione Esposito, Colangelo, Di Primio, Mancini. Allenatore Zuccarini

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano (Cialini e Recchiuti di Teramo)

Ammoniti: Tracchia (Virtus Cupello), Musto (Virtus Cupello), Fonseca (Virtus Cupello), Contigiani (Virtus Cupello), Feragalli (River Casale), Marcelli (River Casale), Barbacane (River Casale)

Espulsi: al 46' Antonaci (allenatore Virtus Cupello) per proteste

I risultati di play off e play out di Eccellenza.

Play off

Avezzano-Torrese 1-0

(Avezzano ai play off nazionali)

Play out

Acqua&Sapone-Altinrocca 4-1

Virtus Cupello-River Casale 3-1

(Altinrocca e River Casale retrocedono in Promozione. Virtus Cupello e Acqua&Sapone si affronteranno domenica nella finale. Chi vince resta in Eccellenza)