Nuovo appuntamento pubblico per il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee e regionali del 25 maggio. Ieri pomeriggio, sul palco di piazza Diomede a Vasto, sono saliti il deputato Gianluca Vacca e tre candidati del Vastese: Daniela Aiuto, in lista per il Parlamento europeo, Pietro Smargiassi e Rema De Camillis, candidati alla carica di consigliere regionale.

Intanto, sul suo profilo Facebook, Marco Gallo, ex candidato sindaco per M5S nel 2011, racconta un episodio accaduto ieri: "Eravamo all'entrata del nostro infopoint intenti a cambiare video, quando si è avvicinata una ragazza, che ci ha chiesto se poteva entrare. Pensavamo volesse del materiale informativo ed, invece, si è avvicinata al nostro salvadanaio e vi ha messo dentro 50 euro. Noi, un po' imbarazzati e sorpresi, le abbiamo detto che non ce n'è bisogno... e lei, guardandoci, con un sorriso ci ha risposto: 'Grazie, grazie per tutto quello che state facendo'. Sentirsi dire una cosa del genere non ha prezzo".