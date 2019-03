Inizia male per la Virtus Basket Don Bosco la serie-promozione del campionato di serie C. Le vastesi rimediano una sconfitta per 50-43 tra le mura amiche contro l'Azzurra Lanciano. Tanto pubblico sugli spalti della palestra Luigi D'Adamo dell'Oratorio Salesiano di Vasto per sostenere D'Angelo e compagne con la formazione di casa che parte subito bene grazie ad una Novelli subito in partita (4-0). Ma il Lanciano non ci sta e riesce subito a trovare le contromisure. Sarà questo il leitmotiv del match, una sfida punto a punto sottolineata dal calore delle due tifoserie sugli spalti. Ma, sul finire del primo quarto, è una tripla di Primomo a far andare in vantaggio le ospiti (13-16).

La trama del match è sempre la stessa anche nella seconda frazione. La Virtus prova a piazzare un break con Caterina Calvano, che segna 6 punti consecutivi (26-19). Ma la Di Rocco, punto di forza delle frentane, riesce a ricucire con un gran tiro da tre (26-22). Nel finale è Laura D'Angelo, capitano e allenatrice delle vastesi, a mettere dentro il 28-22.

Quando l'inerzia del match sembrerebbe ormai a favore delle padrone di casa ecco che il Lanciano inizia a macinare gioco e punti. La Virtus perde a sua consueta solidità difensiva e manca di precisione sottocanestro. La squadra ospite prova la fuga, portandosi sul 30-39, nel finale sono Calvano e Novelli ad evitare un distacco pesante. Il terzo quarto si chiude sul 39-34 per l'Azzurra. Al rientro in campo il canestro di Ventrella sembra poter rilanciare le velleità di vittoria delle vastesi, ma le lancianesi riescono a mantenere sempre quei 4-5 punti di vantaggio. E' Ciuffreda che segna il canestro del -2 che potrebbe rivelarsi pesante, ma poi la Virtus va in debito d'ossigeno e il Lanciano è bravo ad approfittarne. Gli ultimi sei punti, di cui 4 dalla lunetta, li segna Di Rocco, mettendo la parola fine alla partita. Finisce 50-40 con le lancianesi in festa. Giovedì per la Virtus Don Bosco sarà gara da dentro o fuori. Una vittoria porterebbe la squadra di Laura D'Angelo a gara 3, una sconfitta sancirebbe la promozione in B dell'Azzurra.



Virtus Don Bosco - Azzurra Lanciano 43-50

Virtus Don Bosco: Novelli 16, Forte, Conti, Ventrella 7, Ciuffreda 2, Prili 2, Calvano Cri.,Calvano Cate. 14, D'Angelo 2, Nucciarone, Conti.

Azzurra Lanciano: Cece 2, Di Rocco 26, Caporale 7, Brasile, Primomo 9, Rapino, Zulli 2, Cicala 4, Hvaring, Gnagnarella. Coach: Frattura

Arbitri: Di Luzio e Di Marco