"Questa non è una candidatura che nasce dal nulla, da portavoce del Fronte della Gioventù posso dire che è stato chiesto a Etelwardo di candidarsi perchè riteniamo sia in grado di incarnare i valori della destra, ha il profilo e le capacità per assumersi le responsabilità. Questo è un primo passo per riunire ciò che è diviso, un passo per creare un'alternativa fatta di energia e di volontà, un punto di partenza per una nuova classe dirigente che sarà capace di governare meglio. Un ulteriore gesto di amore che la destra vuole fare nei confronti di questa città. E' una generazione che si carica sulle spalle anche il debito e gli errori della destra, di quelle persone che si sono mosse più per l’odio che per lo scopo". Con queste parole Piernicola Carlesi ha presentato la candidatura alle elezioni regionale 2014 di Etelwardo Sigismondi con Fratelli d'Italia-An.

La presentazione del candidato è avvenuta questa mattina in Piazza Marconi, davanti alla balconata panoramica di Vasto. "Sono felice di riabbracciare gli amici di una vita con i quali ho iniziato un percorso politico. Abbiamo scelto un posto all'aperto non per moda - ha spiegato il consigliere comunale - ma perchè vogliamo che la città torni protagonista nel comprensorio e nella regione. Con la città deve tornare al centro una nuova generazione di centrodestra compatta, per un necessario cambio di rotta".

Sigismondi ha elencato i problemi del centro storico: "E' un luogo di storia e di cultura oggi nel degrado, invivibile, dove si verificano furti, atti vandalici, tante case in vendita, un luogo che purtroppo non appartiene più ai vastesi. La responsabilità è dell'attuale amministrazione che ha imbrigliato il centro con un piano che mai vedrà la luce. Qui sulla balconata dopo lo smottamento di dicembre è rimasto tutto com'era, non è stato fatto assolutamente nulla, non mi sembra che delle transenne siano in grado di mettere in sicurezza l'area. Ho fatto l'esempio del centro storico perchè ci troviamo qui, ma ci sono problemi in tutte le zone di Vasto".

Il legame che c'è tra le comunali e le regionali è molto forte per Sigismondi: "Le persone che hanno ridotto così la nostra città negli ultimi 8 anni sono le stesse che si propongono per la Regione, lo stesso centrosinistra dell'immobilismo e dell'isolamento, che ha ridotto Vasto ad essere l'Africa d'Abruzzo, che ha risolto solo i problemi della maggioranza. Lapenna vuole arrivare in Regione con Molino, Masciulli e Olivieri. La mia è una candidatura in alternativa a queste persone. Un altro Luciano? No, grazie. D'Alfonso come Lapenna presenta 8 liste mettendo dentro di tutto, l'obiettivo non è governare l'Abruzzo, è vincere le elezioni. Lapenna attacca il centrodestra ma quando serve inserisce nelle proprie liste candidati che provengono dal centrodestra".

Evitare di ridare la regione in mano al centrosinistra, il messaggio è chiaro: "Chi conosce il centrosinistra lo evita, gli abruzzesi sanno cosa vuol dire essere governati dal centrosinistra, con Ottaviano Del Turco presidente è stata definita la 'regione canaglia', all'attuale amministrazione regionale è toccato amministrare il debito lasciato dalla precedente".

Fondamentale avere dei rappresentanti vastesi all'interno del consiglio regionale: "Vasto vota Vasto, non è più possibile delegare ad altri rappresentanti di altre zone, Vasto deve tornare tra le capofila d'Abruzzo e riprendersi ciò che il campanilismo le ha tolto". Questo, secondo il candidato, è un passo molto importante per il centrodestra vastese: "Partiamo da qui per dare un segnale all'attuale amministrazione, ogni voto a Fratelli d'Italia-An è una picconata contro Lapenna, vogliamo costruire una coalizione vincente per governare Vasto e per allontanare il centrosinistra".

A concludere l’incontro è stato Antonio Tavani, vicepresidente della Provincia di Chieti e candidato alle elezioni europee per Fratelli d’Italia-An. “Il centrosinistra ha una bella faccia tosta a riproporre prodotti scaduti. In Provincia in questi anni di amministrazione di centrodestra siamo stati costretti ad amministrare solo i debiti lasciati da Coletti e compagni. Abbiamo fatto tanti errori, potevamo essere più incisivi, ma sicuramente abbiamo amministrato con onestà permettendo di poter scrivere una politica di sviluppo per questo territorio. In Europa il voto a Giorgia Meloni e a me rappresenta l’unico voto utile per l’Italia e per l’Abruzzo e non per la Germania".

In seguito il gruppo vastese di Fratelli d'Italia-An ha consegnato tra i banchi del mercato di Santa Chiara alcuni speciali cartoni di latte con messaggi riferiti all'attuale amministrazione.