Singolare episodio, quantomeno nelle modalità, ieri in corso Europa. Una disavventura capitata ad una 47enne vastese che, fortunatamente, si è risolta senza conseguenze. Erano circa le 13 quando la donna, alla guida della sua auto, stava percorrendo la traversa interna di corso Europa per immettersi sulla via principale. Poichè, a causa del tempo trascorso in sosta, l'auto si era riscaldata, la guidatrice aveva aperto tutti i finestrini e si era messa in marcia, con la sua borsa poggiata sul sedile posteriore. Mentre era ferma allo stop in attesa di immettersi in corso Europa si è accorta che c'era una donna che tentava di aprire lo sportello posteriore.

La guidatrice è riuscita a bloccare le portiere, ma la malintenzionata, una donna di mezza eta, trasandata, ha infilato un braccio nel finestrino aperto cercando di arraffare la borsa. La prontezza di riflessi della 47enne le ha permesso di afferrare uno dei manici ed è iniziato un tira e molla, fino a quando, non ha pensato di chiudere il finestrino con il comando elettrico. A quel punto, la scippatrice, con il braccio che iniziava a bloccarsi tra il vetro e il montante della porta, ha mollato la presa e si è data la fuga, mentre l'automobilista ha rimesso in marcia la sua auto e si è allontanata dalla zona.