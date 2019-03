Il terzo posto conquistato in stagione regolare era già il miglior risultato nella storia della BCC Vasto Basket. La vittoria in gara 1 dei quarti di finale playoff contro Montegranaro aggiunge ancora un tassello allo straordinario cammino della formazione biancorossa nel campionato di DNB. I biancorossi mercoledì andranno a Montegranaro per giocarsi l'accesso in semifinale. Per una matricola del campionato equivale a vivere in sogno.

La cronaca. La BCC Vasto Basket scende in campo con la canotta listata a lutto e prima dell’inizio del match viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria della mamma di Francesco Nervegna, allenatore del settore giovanile biancorosso, scomparsa in settimana. Si parte e sono subito i padroni di casa ad andare a segno con i due tiri liberi di Marinelli. Il Montegranaro fa appena in tempo a pareggiare prima che inizi il Vincenzo Dipierro show: due tiri consecutivi dalla lunga distanza che valgono il primo break (8-2). La squadra di coach Di Salvatore continua a macinare punti, con Di Carmine (10-4), Marinelli (12-4) e con la terza tripla di Dipierro (15-4). Il Montegranaro prova a reagire ma sbatte contro il muro alzato da biancorossi in difesa. I padroni di casa, invece, vanno a segno con continuità. Serroni trova un canestro da tre con un tiro difficile (20-6). Poi ancora la BCC Vasto avanti con Di Giacomo (23-6) e ancora con Serroni (25-6), per il massimo vantaggio con cui si chiude il parziale.

Al ritorno in campo sembrano essere i marchigiani quelli con le idee più chiare. Gli uomini di coach Steffè mettono a segno 8 punti in tre minuti senza che i biancorossi riescano a controbattere (25-14). E’ Marinelli, ben servito da Sergio, a far muovere il tabellone per i suoi (27-14). La formazione vastese si rimette in carreggiata e trova le contromisure ad un Montegranaro voglioso. Pochi canestri nella seconda parte del parziale, con Di Giacomo a chiudere il conto dalla lunetta fissando sul 34-19 con cui si va negli spogliatoi.

Al ritorno in campo dopo la pausa lunga le parti si invertono. La Poderosa trova con costanza il canestro, la BCC Vasto inizia a perdere la bussola, complici molte decisioni della coppia arbitrale che lasciano più di una perplessità. E così il vantaggio dei padroni di casa si riduce progressivamente. Dal +15 si passa al +6, grazie ala grande forza di Temperini e Berdini, prima che Sergio infili la tripla che accende il pubblico sugli spalti (40-31). Ma sono ancora i marchigiani ad approfittare del nervosismo dei biancorossi che finisce col generare tanta confusione in campo, fino ad arrivare al -4 (40-36) che solo il libero di Gianluca Di Carmine (41-36) alleggerisce.

Al rientro in campo la tensione si taglia a fette e la partita ne risente. Il primo tiro lo mette dentro Biagio Sergio (43-36), prima che i padroni di casa sbaglino due tiri più che facili. Il Montegranaro approfitta della situazione e segna ancora (43-38). Coach Di Salvatore ricompatta le fila e i suoi obbediscono. Di Carmine e Sergio riportano il vantaggio al +9, ma i marchigiani non sono ancora domi. Si rialza nuovamente il muro biancorosso in difesa, con il solito Di Tizio pronto a metterci tanta grinta. Il finale è concitato, ma alla fine sono i biancorossi, spinti da un pubblico caloroso come non mai in questa stagione, strappano una preziosissima vittoria. Alla sirena finale il tabellone segna 53-44, mentre il dj Antonio Spadaccini "spara" negli altoparlanti la colonna sonora "La Grande bellezza", scelta della società vastese come slogan dei playoff. Il terzo posto era già storia, questa vittoria lo è ancora di più.

BCC Vasto Basket – Poderosa Montegranaro 53-44

BCC Vasto Basket: Sergio 8, Di Carmine 9, Di Giacomo 3, Dipierro 14, Di Tizio 0, Ierbs 0, Durini0, Marinelli 14, Salvatorelli ne, Serroni 5. Coach: Di Salvatore

Poderosa Montegranaro: Perin 2, Redolf 0, Berdini 10, Sabbadini 8, Canavesi 4, Carpineti 0, Temperini 8, Catakovic 0, Nobile 7, Magrini 5. Coach: Steffè