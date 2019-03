Promozione della mobilità sostenibile in tutte le sue possibili forme. Il ministero dell’Ambiente ha promosso per domenica 11 maggio la “Giornata nazionale della bicicletta”. L’Amministrazione comunale e l’Assessorato allo Sport e all’Ambiente del Comune di San Salvo hanno aderito all’iniziativa con l’organizzazione di una manifestazione sportiva in collaborazione con con l’Asd Cc Sansalvese Raspa e il Gsc Banca di credito cooperativo Valle del Trigno di San Salvo.

"Questa amministrazione comunale – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – sta investendo molto sul concetto di mobilità sostenibile per un invito a tutti i cittadini a uno stile sano di vita. Il nostro è un impegno costante in questa direzione. Abbiamo messo in essere diverse azioni aderendo ai progetti “Bike to coast” e “Bike sharing” con il contributo della Regione Abruzzo e dato il via alla realizzazione della pista ciclabile in via Grasceta per collegare la città alla marina che potrà essere percorsa in bicicletta e in sicurezza".

Domenica 11 maggio ritrovo alle ore 8,30 in Piazza Papa Giovanni XXIII con registrazione dei partecipanti e partenza alle ore 9.30. Possono partecipare alla Giornata nazionale tutti i possessori di bicicletta di ogni età.

I ciclisti percorreranno il seguente circuito: Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Roma, Via Istonia, Via Grasceta, attraversamento S.S. 16 Adriatica, Via Paolucci, pista ciclabile, Lungomare C. Colombo, Piazza C. Colombo.

Per l’assessore allo Sport e all’Ambiente, Angiolino Chiacchia, l’impegno del Comune di San Salvo è indirizzato «a sensibilizzare all’uso quotidiano della bicicletta tra gli studenti, i lavoratori e i cittadini con evidenti vantaggi dal punto di vista ambientale e sul benessere psico-fisico, come ci ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità».

Il progetto “Bike sharing” prevede l’installazione nel territorio comunale di sette stazioni di ciclo posteggio per un totale di 50 biciclette a pedalata assistita e 10 biciclette normali. I sette punti di stazionamento saranno collocati in Piazza Arafat a San Salvo Marina, all’ingresso della Pilkington e della Denso nella zona industriale, in Piazza Alcide De Gasperi, in Piazza Papa Giovanni XXIII, alla Rotonda degli Alpini e nei pressi della pista di atletica “Mennea” in via Ripalta. Nel centro storico di San Salvo sono state collocate diverse rastrelliere per consentire il parcheggio delle biciclette.