Domani, domenica 11 maggio, alle ore 10.30 in piazza Barbacani, presso la Nuova Libreria, in collaborazione con il Blues Bar, Roberto Della Ragione parlerà del suo nuovo libro L'Amore prima di tutto, scritto insieme a Raffaele Picardi.

La recensione - L'Amore prima di tutto è un romanzo del Sud, una lotta tra precariato e sentimenti autentici. Un amore speciale che al Sud diventa storia di vita, di sangue, di passione, di contraddizioni e di attese. Il Sud che racconta un dramma sociale: lei, Viviana è una danzatrice moderna e giornalista free-lance, sempre, in cerca di notizie, lui, Marco è uno scrittore e insegnante precario. Due artisti e due precari: la vita divisa tra le lezioni private e la passione per la penna che non assicura un contratto stabile. Il destino porterà i due giovani ad innamorarsi, alla convivenza insieme, in una casa ricca di sacrifici quotidiani, di sorrisi, di speranza e di sogni. La decisione eroica di vivere l’amore senza sicurezza del lavoro basata su un forte e sconvolgente sentimento che grida all’altro: “Amami adesso”. La precarietà, però, uccide pian piano l’anima fragile di Viviana che si ammala di depressione. Vittima di un profondo malessere e di una forte insoddisfazione, lascia Marco. Pianti, tormenti e notti dolorosissime attenderanno la giovane. La separazione dall’amore della sua vita accompagnata da un sottile silenzio, spingerà il lettore a razionalizzare sulle gravi conseguenze del precariato. Giovani, istituzioni e società a confronto attraverso la poesia e una storia romanzata con un finale da favola e pieno d'amore.