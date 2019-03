"In piazza Diomede, a Vasto, il candidato governatore del centrosinistra, Luciano D’Alfonso, ha tenuto un pubblico comizio con la presenza del solo candidato consigliere del Pd, Domenico Molino. Senza alcuno spirito polemico, credo che sarebbe stato politicamente corretto che il candidato governatore avesse, dopo la formalizzazione delle liste, provveduto innanzitutto alla presentazione del programma elaborato dalle forze politiche che lo sorreggono, alla presenza di tutti i candidati consiglieri espressione dei partiti e dei movimenti". Lo afferma Luigi Masciulli, assessore comunale all'Urbanistica e candidato del Psi alla carica di consigliere regionale.

D'Alfonso rappresenti l'intera coalizione e non solo il Partito democratico: questo il monito lanciato dall'assessore, secondo cui questo "non preclude che il candidato Governatore possa sostenere il suo partito e quei candidati consiglieri del Pd. Confido, pertanto, che si possa organizzare a breve a Vasto o in altro centro del Vastese un comizio con l’intervento di tutti i candidati per rappresentare la presenza del centrosinistra nel territorio del vastese, sinora emarginato. E’ questo l’auspicio di un candidato che ha a cuore la coalizione ed i problemi del Vastese finora letteralmente ignorati dalla giunta Chiodi. Ed è bene che, proprio alla presenza di Luciano D’Alfonso, ogni candidato rappresenti ed esponga i tanti problemi che affliggono questa parte dell’Abruzzo".