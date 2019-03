Il Consiglio comunale di San Salvo ha approvato all’unanimità, nella seduta di martedì scorso 6 maggio, una delibera con la quale si chiede alla Direzione provinciale della Poste Italiane l’apertura di un nuovo ufficio postale a San Salvo.

La maggioranza ha accolto la proposta avanzata da San Salvo Democratica di attivarsi per richiedere una terza agenzia delle Poste in considerazione della popolazione residente, prossima ai ventimila abitanti, al raddoppio dei cittadini nel periodo estivo, oltre all’afflusso degli utenti dei comuni viciniori dell’Abruzzo e del Molise, che quotidianamente utilizzano gli uffici di San Salvo e di San Salvo Marina.

"Una richiesta che abbiamo ben volentieri condiviso – ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca – perché ci consente di muoverci nel senso di garantire agli utenti un servizio migliore e tempi più ridotti di attesa agli sportelli, in particolare della popolazione anziana, in una città dinamica come la nostra".

Nell’atto deliberativo si legge che per facilitare l’apertura del terzo ufficio postale l’Amministrazione comunale "si dichiara disponibile a reperire i locali e ogni soluzione logistica e amministrativa".