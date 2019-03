Gli alunni della scuola primaria di Fresagrandinaria hanno partecipato all’ottava edizione dei Giochi matematici interregionali “Giochi di Achille e la tartaruga”, svoltisi nel mese di dicembre e che hanno visto la partecipazione di più di tremila alunni delle diverse regioni dell’Italia centrale.

La scuola primaria di Fresagrandinaria, che fa capo all’Istituto Comprensivo N2 di San Salvo, si è particolarmente distinta riuscendo a classificare ben 5 alunni nelle prime 15 posizioni e aggiudicandosi il primo ed il secondo posto della categoria E4.

Giovedi 8 maggio gli alunni accompagnati dai genitori, dal docente referente ins. Giuseppe D’Aloise e dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Orsatti, parteciperanno alla cerimonia di premiazione presso l’Aula Magna dell’ ITCGT Galiani a Chieti, dove interverranno numerose personalità del mondo della cultura e della politica.

La partecipazione all’ottava edizione dei “Giochi di Achille e la tartaruga” è stata voluta dagli insegnanti per cercare di recuperare l’entusiasmo per le attività logico-matematiche, cercando di consolidare o ricostruire le capacità logiche, stimolare il gusto per la ricerca, incoraggiare a "mettersi alla prova", valorizzare le eccellenze, stimolare una sana (positiva) competizione, creare le abilità matematiche nel saper risolvere problemi nuovi in cui, spesso, l’algoritmo risolutivo è da creare o inventare con un po’ di buon senso.Ci sono alunni che sentono un particolare interesse per una matematica più vivace e la apprezzano attraverso i giochi proposti che stimolano la discussione tra gli allievi e gli insegnanti su argomenti non trattati nelle attività didattiche ed in un contesto diverso da quello del "compito in classe".