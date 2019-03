Riparte da San Buono il viaggio di Zonalocale.it nei campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria per conoscere meglio le varie compagini del territorio impegnate tra sacrifici, passione e divertimento, nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Il San Buono ha partecipato in questa stagione al campionato di Seconda Categoria, girone G, chiuso al 7° posto con 41 punti in 26 partite, 11 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, 40 gol fatti e 32 subiti. Miglior piazzamento della sua storia visto che i giallorossi non hanno mai disputato i play off in Seconda e in precedenza hanno vinto un campionato di Terza.

Una stagione altalenante, in un periodo la squadra è stata anche al primo posto, poi la discesa, ma non si fanno drammi, il San Buono lo scorso anno era retrocesso in Terza Categoria, poi in estate è stato ripescato. Ad inizio stagione l’obiettivo era la salvezza, ed è arrivata con largo anticipo ponendo le basi per un futuro ancora più positivo. L’allenatore è Maurizio Ianniello, il presidente Mattia Peripaolo.

Il tecnico, con trascorsi nella Vigor Gissi, Roccaspinalveti e Audax Palmoli, è soddisfatto del risultato dei suoi. "La società ci ha chiesto di fare meglio dello scorso anno, l’obiettivo era di raggiungere la salvezza prima possibile, siamo andati molto bene perché non siamo mai stati in zona retrocessione, quasi sempre nella griglia play off, a parte le ultime partite. Dopo la sconfitta di Paglieta abbiamo smesso di crederci. Eravamo a –3 dalla vetta, ma ci siamo persi, non ci siamo più ripresi, per mancanza di motivazioni e per un blocco psicologico".

Siete senza dubbio tra le rivelazioni della Seconda Categoria, qual è stata la forza di questo gruppo? "La grande unità, dal 19 agosto siamo stati sempre insieme, 16-20 persone, tutti di San Buono, ci siamo allenati bene e non abbiamo avuto cali fisici. Anche essere tutti locali aiuta, c’è più attaccamento alla maglia, in ogni fascia d’età c’era uno che trascinava gli altri. Il limite è che siamo molto giovani, ma seminiamo per il futuro".

Gli obiettivi per la prossima stagione sembra essere già chiari. "La società è soddisfatta, voleva fare una buona figura, secondo me abbiamo posto le basi per migliorarci ed entrare nei play off il prossimo anno, abbiamo un gruppo solido. La squadra è molto giovane ma ha le possibilità per fare bene, ci si deve lavorare. Inoltre alcuni giocatori soni in prestito altrove, se dovessero rientrare ci rafforzeremmo".

Tra i migliori i giocatori che si sono distinti maggiormente ce ne sono due in particolare: "Fabrizio Cupaiolo del ’94, è un esterno che può ricoprire più ruoli, sia in attacco che in difesa, è stata una sorpresa perché non aveva alle spalle molti campionati. Oltre a lui cito Marco Del Villano, il capitano che non molla mai".

A San Buono si lavora bene: "Abbiamo delle strutture attrezzate, di fianco al campo sportivo c’è un campo di calcetto al coperto, in condizioni climatiche proibitive, soprattutto con la neve, non eravamo costretti a saltare l’allenamento, ma andavamo lì. Abbiamo una società sempre molto presente e attenta. Si arriva in determinate posizioni di classifica anche con l’attenzione a tutti questi particolari durante la stagione". Oltre alla scuola calcio: "Con 35 tesserati circa che si allenano e giocano con tutte le necessarie attrezzature e che vengono seguiti da istruttori preparati che stanno facendo un buon lavoro".

San Buono è uno dei pochi paesi rimasti nel Vastese senza due squadre di calcio, i tifosi sono tutti giallorossi: "Ricordo che contro Paglieta erano tantissimi, ci hanno sempre seguito, anche in trasferta. Questa è una realtà seguita, la gente ci tiene". Qui c'è ancora molta voglia di fare calcio. "Certamente, in paesi come il nostro unisce, è impossibile non farlo".

Come è stato il campionato delle altre? "Quelle davanti sono le più attrezzate e che hanno speso anche qualcosa di più: Paglieta, Gs Montalfano, Real Montalfano, Incoronata, non hanno ammazzato il campionato ma lo hanno iniziato per essere al vertice, poi si è aggiunto il Fresa che ha fatto un ottimo campionato e ha tutti giocatori locali. Sono comunque tutte squadre già di categoria, che giocano da più tempo insieme e hanno una maggiore esperienza".

Elemento di esperienza della squadra è Antonio Battista detto Bulgarelli, il portiere prossimo ai 45 anni che ha difeso alla grande la porta dei suoi. Un passato nello United Cupello, Monteodorisio, Odorisiana, Gissi, Pollutri, Montenero e tanta voglia di giocare ancora. "Ho iniziato tardi, a 25 anni a giocare in porta, prima facevo un altro ruolo, ma tra i pali ho scoperto che mie esprimevo meglio. Diciamo che ora mi sto rifacendo del tempo perso all’inizio. E’ stato il mio primo anno a San Buono, ho incontrato delle persone amichevoli e ospitali, sono tutti gentili e tutti ti aiutano quando hai bisogno, c’è un clima di grande armonia. Ci tengono molto alla squadra, uomini, donne e bambini, dal lunedì alla domenica si parla di calcio".

Non hai intenzione di smettere? "No, mi diverto, mi piace giocare e allenarmi, stare con i compagni. Questo forse sarebbe stato l’anno buono per smettere ma mister Iannello mi ha chiamato e mi ha convinto a seguirlo a San Buono. Per l’anno prossimo però non so ancora dove giocherò, mi piacerebbe restare ma non decido io".



Di seguito l'organigramma e la rosa dell'Asd San Buono Calcio

Presidente: Mattia Periplo

Vicepresidente: Angelo Del Negro

Segretario: Bruno Delle Donne

Dirigenti: Giovanni Romilio, Alessio D’Adamio, Nicola Filippone, Angelo Cupaiolo, Romeo Del Negro, Gino Esposito, Luciano Marcianelli, Francesco Cupaiolo.

Portieri: Battista Antonio (64), Iovannisci Alessandro (80), Rossi Gianfranco (64)

Difensori: Del Villano Marco (83), Di Nardo Graziano (84), Romilio Cesare (84), Piras Francesco (91), Cupaiolo Fabrizio (94), Cupaiolo Domenico (91), Iovannisci Stefano (77), Romilio Vincenzo (93), Filippine Andrea (93)

Centrocampisti: Romilio Tonio (92), Marcianelli Angelo (90), Di Pasquale Marco (78), Roberti Giuliano (81), Santilli Riccardo (90), Del Negro Pasquale (83), Neri Stefano (93), Pardi Francesco (92)

Attaccanti: Perrucci Giampiero (81), Suriano Emanuele (92), D’Adamio Riccardo (84)

Allenatore: Ianniello Maurizio

Le precedenti puntate del viaggio di Zonalocale.it tra le squadre di calcio del Vastese.

Casalbordino sogna la Promozione, l’obiettivo dichiarato è possibile

Scerni tenta l’accesso ai play-off puntando su giovani e oculatezza

United Cupello: vincere in campo e fuori, sempre con disciplina

L’Odorisiana schiacciasassi,un trionfo che parte dal gruppo