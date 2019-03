Gastronomia casalese, convivialità e musica, sabato 10 maggio a Casalbordino in piazza Umberto I. Una serata con i sapori genuini della nostra terra, organizzata dall’Associazione culturale “Pazzi per la Piazza”, in collaborazione con l’Associazione di protezione civile volontaria “Madonna dell’Assunta “ e con il patrocinio del Comune di Casalbordino.

Un appuntamento per condividere il senso dello stare insieme. Un ritrovo intorno alla mensa non solo per condividere il cibo genuino e di stagione ma per favorire il dialogo, la riflessione e il piacere della socialità. La serata sarà allietata dal concerto del gruppo “Under Roof”.