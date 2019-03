Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da una delle feste più amate dai vastesi, Santa Maria di Pennaluce. La settimana la statua della Madonna è stata portata dalla sua chiesetta, sulla piana di Punta Penna, a quella di San Paolo apostolo, da dove ripartirà domani per fare ritorno nella sua "casa". Domenica sarà il giorno della suggestiva processione in mare con i motopescherecci della flotta vastese che accoglieranno statua, banda e le decine di persone che parteciperanno come ogni anno alla festa. Ad accompagnare le due processioni ci sarà il complesso bandistico San Martino di Vasto.

Sabato 10 maggio

15.30 - Processione di Santa Maria di Pennaluce dalla chiesa di San Paolo Apostolo

19.00 - Santa Messa Chiesa di Punta Penna



Domenica 11 maggio

8.30 - Processione di Santa Maria di Pennaluce dalla Chiesa al porto

9.00 - Imbardo e processione in mare

10.30 - Sbarco e rientro in chiesa

11.00 - Santa Messa Chiesa di Punta Penna celebrata dal parroco Don Gianni Sciorra

12.00 - Apertura della pesca di beneficenza

18.00 - Santa Messa Chiesa di Punta Penna

19.30 - Spettacolo musicale con i Magic Sound Orchestra