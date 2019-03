E’ uscito il primo lavoro discografico solista di Ricky Pellegrini, 4 Season. Riccardo, in arte Ricky , attore e cantante affermato, dopo una lunga carriera come frontman de La Strana Società e de I Nuovi Angeli, si è affidato alla Capogiro Records di Biagio Puma per la pubblicazione del suo debutto da solista.

4 Season è un album che comprende 10 tracce, nelle quali Ricky ha potuto esprimere al meglio tutte le sue sfumature canore, passando dal rock alle ballate melodiche.

Questi i titoli dei brani: Margherita Gautier (parole dell’autore vastese Leano Di Giacomo, musica di Roger Riccobono); E muoviti un po’; Un modo strano; Se questo non è amore; Per vivere insieme; Io non so; Stringi le mie mani; Mi piaci; Nel giardino di Tamara; Ai margini della tua vita.

Tra gli autori dei brani oltre a Leano Di Giacomo, Oscar Avogadro,Sergio Peretti, Silvano Borgatta,Valerio Liboni, Roberto Padovan, Guido Guglielminetti.

Il Cd esce su etichetta Capogiro Music Publishing di Torino , inoltre sarà disponibile nelle migliori piattaforme musicali digitali in 240 Paesi nel mondo, distribuito da Believe Digital.