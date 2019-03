Sarà l'eterna sfida di questo campionato tra Virtus Basket Don Bosco e Azzurra Lanciano a decretare quale formazione salirà nel campionato di serie B femminile. Le due formazioni sono stata già protagoniste di accese sfide sia nella stagione regolare che nella fase a orologio. Ora, in una serie al meglio delle tre gare, si giocheranno il tutto per tutto per conquistare una promozione da sogno.

La formazione vastese, guidata in campo e in panchina dall'esperta Laura D'Angelo, ha concluso al primo posto la fase a orologio, guadagnandosi la possibilità di giocare la prima e l'eventuale terza sfida tra le mura amiche. Si partirà domani, sabato 10 maggio, alle 18.30 presso la palestra Luigi D'Adamo dell'Oratorio Salesiano di Vasto.

Nelle sfide giocate durante il campionato Virtus Basket e Azzurra hanno un bilancio di sostanziale parità. Tra le lancianesi da tenere d'occhio è la Di Rocco, vero fulcro della squadra, capace di segnare sempre tanti punti e mandare con costanza a canestro le compagne. Servirà la grande forza difensiva della Virtus Don Bosco, abile poi a ripartire in velocità con le sue giocatrici. Servirà anche tanto calore sugli spalti, per un gruppo di ragazze cresciuto insieme e pronto a vivere un bellissimo sogno chiamato serie B.