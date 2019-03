Giunge al termine il secondo Torneo Safari di Minibasket svoltosi nella città di San Salvo nei giorni 2, 3 e 4 Maggio scorsi.

Il Torneo, organizzato dal Centro Eventi di G. Malafronte, in collaborazione con gli Amici del Basket San Salvo del dinamico presidente Alberto Antenucci, ha visto scendere in campo 24 squadre nelle categorie Mini Basket Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli nelle categorie maschile e femminile.

Le squadre, divise in 8 gironi e provenienti dal Lazio, dalla Sicilia, dalle Marche, dalla Puglia, dalla Campania e dall’Abruzzo, si sono sfidate nella tre giorni. Per l’Abruzzo sono scese in campo l' Azzurra Lanciano e quattro formazioni di San Salvo, nello specifico gli Esordienti, gli Aquilotti e due formazioni di Scoiattoli. Nella prima giornata di Venerdì suggestiva la cerimonia d' apertura svoltasi nel palazzetto di San Salvo Marina, dove dopo l' esibizione degli sbandieratori, la sfilata delle squadre partecipanti e la celebrazione dell’ inno nazionale, vi è stata l' animazione con i balli e i personaggi di Walt Disney, Minnie e Topolino.

Successivamente sono incominciate le gare intense ed emozionanti dove nessun mini atleta si è risparmiato. Esse hanno avuto come sfondo delle bellissime coreografie. Nelle finali svoltesi nella giornata di Domenica, si sono classificate al primo posto in due categorie le formazioni degli Aquilotti degli Amici del Basket San Salvo guidati dallo stakanovista coach Saverio Celenza, che hanno vinto una bellissima finale contro il Caserta e gli esordienti anche essi vincitori della finale primo secondo posto contro Giarre. Buon terzo posto per gli scoiattoli mentre per le gazzelle si sono messe in evidenza le squadre di Pesaro e Millesimo. Da evidenziare le prestazioni della squadra di Giarre che ha prevalso nella categoria superiore. E dopo la salvezza diretta in serie C al primo anno di partecipazione, risultato di grande prestigio per una società con tre anni di vita.

La società ringrazia tutti i volontari dello staff degli Amici del Basket che hanno reso possibile la manifestazione, oltre alle centinaia di genitori e simpatizzanti.

Emanuele Di Nardo