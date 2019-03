Era il 10 maggio del 1949 quando, nella chiesetta di Santa Lucia, Nicola D'Annunzio fondava la Bacigalupo Vasto. In quel lontano giorno di 65 anni fa, oltre a Nicola D'Annunzio (il primo presidente) tra i soci fondatori ci sono anche Ezio Pepe, Don Filippo Lucarelli, Nicola Fiore, Antonio Peluzzo, Francesco La Verghetta, Giuseppe e Giovanni Salvatorelli, Cenzino Sabbatini, Vittorio Marrocco, Antonio Menna e Santino Reale.

Un gruppo di amici che decide di formare una nuova squadra di calcio, dandole il nome di Bacigalupo per ricordare Valerio Bacigalupo, il grande portiere del "Grande Torino" che, pochi giorni prima, si era tragicamente schiantato a Superga.

Tante le difficoltà di quegli anni, raccontate dal fondatore Nicola D'Annunzio, oggi residente in Australia: "Erano tempi duri, soldi non ce n'erano e così approfittai della festa di San Nicola e della processione che passava davanti alla chiesetta di Santa Lucia. Mi recai alla ditta Perrozzi che aveva una fabbrica di ghiaccio e di gassose in via Pescara. Gli chiesi della merce da vendere e che avrei pagato dopo.

Domenica 15 maggio con due tinozze piene di gassose e ghiaccio mi misi a vendere ai passanti. Con il ricavato pagai il fornitore e con il resto comprai undici magliette bianche che, aiutato da mia sorella Antonietta e da mia cugina Elisabetta, feci tingere color granata; una nera era per il portiere. Come distintivo, su fondo bianco venne disegnata una croce nera e la scritta in oro: Bacigalupo".

Tornato in Italia per un breve periodo nell'estate 2009, quando sono stati organizzati diversi incontri con l'attuale società e con tanti giocatori che hanno vestito la maglia della Bacigalupo, Nicola D'Annunzio continua a seguire costantemente dall'Australia tramite Internet e Facebook la sua Bacigalupo: "Il mio orgoglio è che oggi questa società esiste ancora e il nome di Bacigalupo continua a essere diffuso a Vasto. Per questo non posso far altro che dirvi grazie, un grazie senza fine".

Oggi la Bacigalupo svolge attività di puro settore giovanile, dalla categoria piccoli amici agli allievi passando per pulcini, esordienti e giovanissimi: ragazzi dai 6 ai 17 anni che sono in una grande famiglia nella quale imparare i veri valori dello sport e della vita. E' per questi motivi che nella sua lunga storia la Bacigalupo è riuscita a continuare la sua attività e a crescere sempre di più, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione di tutti. Per il 65° compleanno la Bacigalupo sta realizzando un quadro con le foto delle squadre attuali, quadro che verrà inviato in Australia per il fondatore Nicola D'Annunzio, l'uomo dal quale è partita questa fantastica storia.

Nella fotogallery alcune immagini storiche delle squadre oltre a quelle attuali della Bacigalupo.

Loris Napoletano