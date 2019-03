Sabato 10 maggio 2014, a partire dalle ore 9.00, presso la Sala Convegni della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus di Vasto Marina in viale Dalmazia 116, si svolgerà il convegno sul tema “DSA: lingua straniera in classe” organizzato dal Centro Studi sulla Dislessia e DSA della Fondazione Mileno Onlus in collaborazione con i Lions (Vasto Hosts, Vasto Adriatica Vittoria Colonna, New Century e San Salvo) e con il patrocinio del Comune di Vasto.