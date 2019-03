L’associazione culturale L’Altritalia e la compagnia teatrale “Il piccolo resto”, con la collaborazione dell’Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto - Regione Abruzzo, porteranno in scena, domenica 11 maggio alle ore 18.00, presso l’auditorium di via Michetti 63, lo spettacolo “Se ci fosse luce - Raccontando il Caso Moro” di e con Marco Bellelli e con Gianna Di Donato, Paola Di Diego ed Emanuela D’Ortona.

L’evento di teatro civile, per la regia di Eva Martelli, viene presentato in occasione del “Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi”.

"Il testo dello spettacolo - dichiara Tania Del Signore, responsabile dell'Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto - è uno sforzo di sintesi che si basa sulla cronaca di allora, sui tanti documenti d’inchiesta, e sulla ricca pubblicistica dedicata alla vicenda, nel tentativo di portare un po' di luce fra le tante zone d'ombra di quella vicenda, in cui si celano responsabilità e si intrecciano misteri non ancora chiariti. Ne scaturisce un salto indietro nella storia d’Italia, un racconto da cui emerge non tanto una verità definitiva (che non ancora è stata trovata), quanto piuttosto un suggestivo ricordo di Aldo Moro e del suo dramma, una ricostruzione e una interpretazione della vicenda basate sull’evidenza dei fatti e su deduzioni storiche".