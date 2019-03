Malviventi in azione questa notte a San Salvo. Tra le 3 e le 4 del mattino ignoti hanno forzato una porta secondaria del centro commerciale Insieme di Piana Sant'Angelo e si sono introdotti all'interno della galleria. Le loro mire erano rivolte all'ottica Vision Is, attività operante da 7 anni nel centro commerciale. Utilizzando dei pezzi di impalcatura da cantiere hanno sfondato la vetrina del negozio e hanno puntato gli espositori con gli occhiali da sole.

Ne hanno portati via decine di paia, frugando poi in tutti i cassetti del negozio. Arraffato il bottino si sono dati alla fuga. Le modalità messe in atto fanno pensare ad un furto su commissione. Gli occhiali da sole sono facilmente rivendibili nei mercati e in canali commerciali illeciti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Vasto, che hanno effettuato i rilievi alla ricerca di elementi utili per l'identificazione dei malviventi. Questa mattina ai dipendenti del negozio è toccato ripulire l'area dai vetri rotti e risistemare gli scaffali. Una stima della merce mancante ha permesso di quantificare il danno in circa 20mila euro.