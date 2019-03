È Don Camillo Cibotti, di Casalbordino, il nuovo vescovo di Isernia. Questa mattina, nella cattedrale di San Giustino a Chieti, è stato l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, a comunicare in maniera ufficiale la scelta di Papa Francesco. "Il sindaco di Casalbordino Remo Bello e tutta l’amministrazione salutano e si uniscono alla gioia del grande evento di Don Camillo Cibotti, nato a Casalbordino, il 28 ottobre 1954, dove ha trascorso parte della sua infanzia in via Porta Nuova 55, poco distante dal laboratorio di falegnameria di Carmine Tirabborrelli compagno di classe alle elementari di Camillo - spiega una nota dell'addetto stampa del Comune Enzo Dossi- . Ordinato sacerdote il primo luglio 1978, è stato parroco di Liscia, Ripa Teatina, successivamente rettore della chiesa di San Domenico, assistente della Consulta dei laici e della Fuci ( Federazione universitaria cattolica italiana )".

L'ultimo incarico di Don Cibotti prima della nomina episcopale è stata come parroco della Trinità a Chieti. Padre spirituale dei sacerdoti seminaristi, ha insegnato per molti anni Morale nel seminario regionale di Chieti. È stata grande la gioia dei casalesi alla notizia della scelta di un loro concittadino come nuovo vescovo da parte del Papa. Anche tutti i sacerdoti della diocesi hanno espresso la loro vicinanza a Don Camillo che oggi, dopo la cerimonia a Chieti, si trasferirà ad Isernia per raccogliere l'eredità del vescovo Salvatore Visco, assegnato all’arcidiocesi di Capua.