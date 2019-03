Da qualche mese impazza sul web un gruppo di Facebook chiamato "Sei di San Salvo se..." una pagina virtuale che raccoglie ricordi, foto, aneddoti e racconti di fatti, personaggi ed avvenimenti della città. Nato quasi per caso, in alcune settimane è diventato argomento di discussione non solo nel web ma nei bar, nelle piazze e in tutte le occasioni di incontro tra "salvanesi". Si sono ritrovate persone emigranti che sono via da San Salvo da decenni ma che ricordano perfettamente il dialetto, sono riemersi personaggi e i luoghi della San Salvo di tanti anni fa.

La "febbre" ha contagiato tutti, ragazzi, adulti ed anche salvanesi di età avanzata che riescono a smanettare su computer o smartphone mettendo a confronto tutte le generazioni. Il risultato è di oltre 3300 seguaci del gruppo con archivi fotografici della città che farebbero impallidire i più incalliti collezionisti!



Ora il gruppo ha deciso di incontrarsi non solo sulla piazza virtuale ma in piazza Papa Giovanni XXIII di San Salvo il giorno venerdì 9 maggio a partire dalle ore 18:00 fino a tarda ora con la vendita delle magliette "Je sò d' Sand Salv" il cui ricavato sarà donato in beneficenza, con panini offerti dalla Protezione civile Valtrigno, e dalle ore 21:00 show condotto da Gabriele D'Alfonso con ospiti musicali tutti rigorosamente salvanesi, foto, video e natulamente le frasi che hanno dato il successo alla pagina. Per chi non potrà essere in piazza ci sarà la diretta streaming di tutta la serata su sansalvomare.it

Un appuntamento per veri salvanesi!

A cura dell'ufficio Stampa "Sei di San Salvo se..."