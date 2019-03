Da Antonio Villamagna, riceviamo e pubblichiamo. "Qualcuno sa spiegarmi come dovremmo sbarcare il lunario tutte le attività che operano sul tratto di strada che è stato chiuso al traffico fino al 30 giugno? Qualcuno si è preso la briga di avvisare anche solo per semplice educazione?

Dove prendiamo i soldi per pagare le bollette e le tasse comunali se nel periodo di inizio estate ci togliete il traffico e quindi il lavoro? Quei lavori sul viadotto di Vasto Marina con un po' di intelligenza non si potevano fare a febbraio e marzo?

Si considerano i commercianti ed i lavoratori autonomi poco più dello zero, e poi vogliono la tassa sul turismo, quale quello che per 60 giorni non passerà su quel tratto di strada? Spero che qualcuno si diletti a rispondere ai miei quesiti".