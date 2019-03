È stato trasportato a Pescara in eliambulanza l'uomo che oggi pomeriggio ha avuto un incidente mentre lavorava il suo terreno in via Santa Lucia a Monteodorisio. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Casalbordino il trattore su cui stava lavorando si è ribaltato scaraventandolo a terra. Immediatamente sono giunti i soccorsi, con i sanitari del 118 ed alcuni volontari della protezione civile Il Castello. L'uomo, M.D.A., 75 anni, originario di Monteodorisio ma residente a Vasto, era cosciente, ma i soccorritori hanno deciso per il suo trasferimento a Pescara con l'eliambulanza. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.