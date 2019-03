Anna Piscicelli, presidente del Comitato di Quartiere San Lorenzo di Vasto, comunica che oggi, mercoledì 7 maggio alle ore 21.00 è convocata l'assemblea del comitato. Anna Piscicelli, presidente del Comitato di Quartiere San Lorenzo di Vasto, comunica che oggi, mercoledì 7 maggio alle ore 21.00 è convocata l'assemblea del comitato.

"Aperta a tutti - dichiara il presidente - sarà l'occasione per fare il punto sui problemi e sulle necessità di questa zona di Vasto, in particolare pubblica illuminazione, smaltimento dei rifiuti, sicurezza. L'assemblea si svolgerà nel salone parrocchiale, aspettiamo tutti gli interessati, abitanti a San Lorenzo e non, per un momento sempre utile di sano e costruttivo confronto".