Inizia a diventare difficile tenere memoria di tutti i titoli a livello giovanile conqusitati dalla BCC San Gabriele Volley. Ieri sera, con la vittoria nella semifinale di ritorno contro il Lanciano, le ragazze dell'under 18 hanno conquistato il titolo provinciale di categoria. Una vittoria che proietta Mariani e compagne verso la finale regionale del prossimo 25 maggio. Alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele è finita 3-1 per le padrone di casa, con il Lanciano che le ha provate tutte per strappare un risultato positivo. Con l'assenza di Ettore Marcovecchio in panchina è stata Caterina De Marinis, insieme a Maria Luisa Checchia, a guidare le ragazze. Le padrone di casa hanno giocato molto bene nei primi due set, vinti 25-17 e 25-16. Poi c'è stata la reazione delle frentane, che nel terzo set si sono portate in vantaggio fino al 12-4. C'è stata una prima rimonta della San Gabriele, che si è portata avanti ma ha poi ceduto il passo alle avversarie che hanno conquistato la frazione.

Quarto set ad alta tensione, con tanti errori per entrambe le formazioni dettati dall'importanza della posta in palio. La BCC San Gabriele ha saputo però trovare buone soluzioni in attacco ed è riuscita a chiudere sul 25-17. Vittoria del match e titolo provinciale salutato da una grande festa in campo e dagli applausi del pubblico. Il volley giovanile in provincia di Chieti si tinge ancora una volta di biancorosso. Stasera le ragazze saranno in campo nella sfida di serie C con il Giulianova.