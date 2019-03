Entro 10 giorni l'esperto nominato per esaminare il cellulare dell'imputato dovrà consegnare la perizia necessaria a rivelare il traffico telefonico di Marco Del Vecchio nel novembre 2012. Lo ha disposto il giudice del Tribunale di Vasto, Anna Rosa Capuozzo, al termine dell'udienza sul duplice omicidio di via Anghella. Il 18 novembre 2012, nella loro casa, furono barbaramente assassinati con 111 coltellate Emidio Del Vecchio e Adele Tumini.

Accusato dell'omicidio è il figlio 39enne, Marco, in carcere dalla mattina del giorno successivo. Lui si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Ma rimane l'unico imputato nel processo con rito abbreviato in corso presso il Tribunale di via Bachelet.

L'ingegner D'Orazio, nominato consulente tecnico d'ufficio, esaminerà il telefono di Marco Del Vecchio per capire se è possibile risalire agli sms inviati e ricevuti dall'imputato nei giorni precedenti e successivi al delitto.

Il 27 la discussione in aula, con la requisitoria del pubblico ministero, Enrica Medori, e le arringhe dell'avvocato di parte civile, Gianni Menna, e del difensore, Raffaele Giacomucci. Poi la sentenza.