Un lungo tour alla scoperta di cucina e bellezze dell'Italia da raccontare sulla rete televisiva australiana SBS. La troupe di "Made in Italy with Silvia Colloca" è stata ieri a Vasto per registrare una delle puntate che andranno in onda nella prossima stagione televisiva australiana. A condurre il programma è Silvia Colloca, attrice nata a Milano da madre abruzzese di Torricella Peligna, ormai da molti anni in australia. Dopo le tappe in Molise la troupe è arrivata all'Hostaria del Pavone di Nicolino Di Renzo per la preparazione di un piatto della tradizione rivisitato in chiave moderna.

Sono stati la stessa Silvia Colloca, cuoca provetta, e Di Renzo a preparare polipo e patate, sotto lo sguardo attento delle telecamere guidate dal regista australiano. "Al termine delle riprese - spiega la segretaria di produzione - verranno realizzate 10 puntate da 30 minuti da mandare in onda. Visiteremo Molise, Abruzzo e Marche". Nella nostra regione, oltre a Vasto, visiteranno comuni come Casoli, Castelli, San Vito Chietino e, naturalmente, Torricella Peligna.

A suo agio, nel cucinare davanti alle telecamere, anche Nicolino Di Renzo, titolare del ristorante nel cuore del centro storico. "Silvia Colloca conosceva già questo posto, perchè era stata a mangiare da me diversi anni fa. È stato divertente partecipare alla registrazione". Oltre alla preparazione delle ricette, il programma australiano mostrerà cultura e tradizioni dell'italia. Ieri mattina sono stati a palazzo d'Avalos, mentre domenica la troupe seguirà la festa di Punta Penna, con la tradizionale processione in mare. Oltreoceano, complici anche i tanti abitanti di origini italiane, c'è sempre molta attenzione sulla nostra nazione. E un programma come "Made in italy with Silvia Colloca" rappresenta certamente un'ottima opportunità di promozione per le città coinvolte nelle registrazioni e che poi verranno mostrate nelle puntate.