Notte insonne in piazza della Pace a San Salvo per un'auto andata a fuoco. Era passata l'1 di notte quando alla caserma dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto è arrivata la chiamata d'emergenza. Arrivati prontamente sul posto i pompieri hanno trovato una Mazda completamente avvolta dalle fiamme. In qualche minuto hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area.

Più di una persona si è affacciata dalle case intorno allarmata dal bagliore delle fiamme. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Salvo. In base alla ricostruzione delle forze dell'ordine le fiamme sono state innescate dal cortocircuito dell'impianto elettrico.