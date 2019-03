Debutto pittorico di Luigi Monteferrante, scrittore italo-canadese di Vasto, con una sua prima mostra presso il Congresso Nazionale di Space Renaissance Italia, in programma nei giorni 8 e 9 maggio 2014 al Campus Bovisa del Politecnico di Milano, che vedrà miscelati generi e linguaggi diversi, dalla scienza all'arte, dalla tecnologia alla musica, dai sistemi spaziali alla filosofia, all’etica e alla pittura.

The Age of Apollo & Beyond, è il titolo delle opere di Monteferrante in esposizione, parte integrale dei temi portanti del Congresso: lo sviluppo del turismo spaziale come tappa di avvicinamento all'espansione della civiltà nello spazio geo-lunare, il futuro dell'esplorazione del sistema solare, l'affermazione della nuova cultura astronautica sostenuta da una visione scientifica ed umanistica.

“E' una vita che scrivo, giorno e notte, parole dopo parole, mentre fuori o in TV chiacchiere infinite; avevo bisogno di silenzio, di non sentire, ascoltare, parlare, scrivere, vedere e farsi vedere. Mi sono iscritto al corso di pittura dell'Universita delle Tre Eta a novembre, e bang. Non ho fatto altro che dipingere. Questa e' la mia prima mostra. Sono nervoso, contento. Spero di non dover parlare, mostrare la mia ignoranza. Aspetto notizie per una mostra collettiva in Irlanda, credo. A Vasto e dintorni quest'estate, forse. Nel frattempo, dipingo, spesso in serie: Speed, quadri dedicati alla velocita; Blue Room, ritratti di bucanieri di Wall Street, l'ambizione, il lato oscuro dell'anima. Ma molti sono allegri palcoscenici dove.... Ecc, ecc.”

Per info sul Congresso e l’associazione: www.spacerenaissance.it.

Per vedere le opere di Monteferrante: www.luigimonteferrante.com