Sei di Vasto se , la festa dei vastesi e della vastesità è perfettamente riuscita ed è stato piacevole parteciparvi. Tanto il pubblico e positivi gli apprezzamenti, per questo ammiro e ringrazio gli organizzatori che hanno saputo coinvolgere i partecipanti dell’ormai famoso gruppo su Facebook in una aggregazione reale che da tanto mancava in città.

Le due chiacchiere sul palco assieme al direttore artistico Nicola Cedro sono state utili per raccontare pubblicamente il progetto Vasteggiando e, soprattutto, per ringraziare i tanti cittadini vastesi e non che - con foto, video, consigli, commenti e condivisioni - contribuiscono quotidianamente a mantenere vivo il portale, rendendolo sempre più attrattivo verso chi vuol sapere di più sul nostro territorio e magari sceglierlo come prossima meta di vacanze.

Lo spirito, la passione e la dedizione che si percepivano durante la festa sono stati proprio quelli che, da poco più di un anno, cerchiamo instancabilmente di diffondere attraverso il nostro portale, accendendo l’amore per la nostra terra e proiettandolo, grazie a internet, fin nei posti più remoti del mondo.

Credo che l’economia della nostra amata Vasto non potrà risollevarsi considerando solo la ripartenza dell’industria, ma occorra puntare decisamente su nuovi spazi, come il turismo e attraverso nuovi strumenti, come la sussidiarietà, ovvero l’animazione virtuosa da parte di privati cittadini e il supporto concreto della pubblica amministrazione.

Così, durante la festa di Sei di Vasto se… ci siamo orgogliosamente sentiti ancora più innamorati della nostra piccola ma grande città e, contemporaneamente, sempre più cittadini del mondo.

Grazie.

Renato De Ficis - Editore di Vasteggiando