"Vasto Critical Mass non è una dimostrazione, è semplicemente un gruppo di persone che decide di pedalare attorno la città nella stessa direzione. Non c'è un percorso pianificato. Se ci sono abbastanza ciclisti in strada tutto diventa "critico", ma è una massa di ciclisti che percorrono le strade tutti insieme e in sicurezza".

Così i promotori del 1° Vasto Critical Mass annunciano l'appuntamento che si terrà sabato 10 maggio. Alle 17.30 i ciclisti si ritroveranno in piazza De Gasperi, al quartiere San Paolo, per poi pedalare insieme lungo le vie della città. Un'occasione, quindi, per promuovere l'uso della bici come mezzo di spostamento quotidiano e sensibilizzare la cittadinanza alla esigenze di chi si muove su due ruote (a pedali).

