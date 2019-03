L’associazione di volontariato Ricoclaun Vasto Onlus è in prima linea per promuovere uno spettacolo Teatral Musicale, giovedì 8 maggio, presso il Teatro delle Figlie della Croce di Vasto, per finanziare un progetto di Co – terapia che unisce la clown terapia alla Pet Therapy nella Pediatria dell’ospedale di Vasto.

L’idea dell’associazione di volontariato Ricoclaun e della dottoressa Federica Di Giuseppe, specialista nella Pet Therapy, in perfetta sintonia con il direttore sanitario dell’ospedale di Vasto, dott.ssa Rosanna Florio, e del Primario di Pediatria è quella di poter realizzare un progetto di Pet Therapy nella Pediatria dell’ospedale di Vasto, per rendere il ricovero meno traumatico.

L’originalità del progetto di Pet Therapy che si vuole attuare nell’ospedale di Vasto sta nel proporre interventi di Pet Therapy insieme alla Clownterapia dell’associazione Ricoclaun, al fine di creare incontri co-terapeutici a più ampio spettro, che, mediante il contatto e l’interazione con il cane, ma anche con l’attività ludica dei clown, consenta sia nel bambino ricoverato in Pediatria, che al suo familiare, di avere un sostegno veramente speciale.

Per finanziare un progetto così speciale l’associazione Ricoclaun Vasto Onlus organizza Note di Solidarietà, un Concerto di Musica Classica, con il Quartetto d’Archi D’Avalos, Alessandro Pensa, Patrick Ruggieri Ravalson, Alberto Magon e il clarinetto Gerardo Carbone. Uno spettacolo Teatral musicale che avrà la finalità di proporre in modo allegro e divertente l’ascolto di brani di musica classica.

Musiche di W.A. Mozart, F. Mendelssohn, G. Salieri (trascrizione da G. Rossini), L. Bassi (trascrizione da G. Verdi), A. Glazunov

Per la parte teatrale: testo di Ilaiza Tagliante. Regia di Cristiana Accardi, con Barbara Di Fonzo, Fabrizio Di Gregorio, Loredana Lammanda, Valerie Di Pietro, Danielle Monnier, Maurizio Paolo Emilio, Iolanda Mucilli, Rosalba D’Adamo, Idiana Nanni, Nicola Ricci, Vincenzo Conti.

Che dire? Prenotate i biglietti del concerto di Musica Classica che l’associazione Ricoclaun organizza, giovedì 8 maggio 2014, alle 9.30 per gli studenti e alle 21.30 come spettacolo di gala, presso il Teatro le figlie della Croce di Vasto.

Prevendita: 3400783295 – claun Maghella

Questo, come altri progetti, rappresenta solo una piccola goccia nell’oceano delle necessità e dei problemi, ma come diceva Madre Teresa di Calcutta, se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.

Rosaria Spagnuolo

Presidente Associazione di Volontariato Ricoclaun Vasto Onlus