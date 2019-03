Da oggi Zonalocale.it accoglie una nuova rubrica. Si tratta di Streetstyle, a cura di Tebs Bogatsu, 33enne nato in Sud Africa ma ormai vastese d'adozione, grande appassionato di scrittura, fotografia e, naturalmente, di streetstyle. È lui stesso a presentarsi a voi lettori all'inizio di questa nuova avventura.

"Ciao, con questo saluto molto familiare, amichevole ed informale. Da buon Sud Africano, vi do il benvenuto nell'angolo che vi dovrà rispecchiare e dare quello che cercate.

La rubrica sarà molto versatile. Parleremo della cultura di streetart, streetstyle, streetlife, musica, poesie e tanto altro della città del Vasto e dintorni. Il territorio offre tanta creatività, è li da scoprire e raccontare. Cerchiamo di capire quelle cose fraintese/non capite e visto dalla società come ribellione o essere anticonformista.

Siamo individui e viviamo di passioni per le cose che facciamo e le cose che ci rappresentano. La cultura che puoi trovare solo in strada è per me, per noi, una cultura molto viva e solida. Ora finalmente possiamo provare insieme ad esprimerla e vantarla.

Let the games begin...".

Il primo articolo (clicca qui)