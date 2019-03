È un colpo da 300mila euro quello messo a segno questa notte presso la concessionaria Iveco Tessitore di Vasto Marina. Ignoti si sono introdotti nel recinto dell'azienda, probabilmente passando dal retro. Hanno forzato la porta del capannone dove sono parcheggiati gli automezzi e, forzando una seconda porta, sono passati nell'area degli uffici dove hanno puntato il luogo dove erano custodite le chiavi dei mezzi. Un particolare che lascia intendere come i malviventi avessero studiato accuratamente il modo in cui muoversi.

Due i veicoli portati via: un camion Iveco Trakker dotato di gru ed un furgone con cella frigorifera. Entrambi i mezzi erano pronti per essere consegnati ai clienti che li hanno acquistati. Per poter procedere alla fuga i ladri hanno prelevato il carburante dai mezzi psoteggiati in officina, riempiendo poi i serbatoi dei due camion. Usciti dal capannone sono passati nuovamente dal retro e da lì hanno puntato la statale 16.

Il furto è stato scoperto questa mattina e sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Vasto, che hanno effettuato i rilievi nel capannone e nelle zone in cui sono transitati i ladri, acquisendo molti elementi utili alle indagini. Al momento sono in corso le indagini da parte della polizia.