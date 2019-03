"Sosteniamo la candidatura dell’amico Etel come unica alternativa valida, non solo nei confronti del centrosinistra che ha prodotto l’attuale grave paralisi amministrativa, ma anche nei confronti delle vecchie logiche politiche che troppo spesso hanno bloccato il processo di auspicabile rinnovamento del centrodestra, che ormai da otto anni non risulta capace di esprimere un’alternativa di governo credibile a livello locale". Così Fratelli d'Italia presenta la candidatura di Etelwardo Sigismondi alla carica di consigliere regionale. Il consigliere comunale e provinciale lancia la sua campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 maggio. FdI sostiene il governatore abruzzese uscente, Gianni Chiodi.

L'appello - "Chiamiamo - affermano in un comunicato gli attivisti di Fratelli d'Italia - tutti i cittadini e i militanti della destra a riunirsi per sostenere insieme la candidatura di Etel che vediamo come strumento utile per creare una vera ed efficace alternativa di governo, non solo a livello regionale ma anche sul comprensorio. Chiediamo perciò alla cittadinanza di dare un segnale forte per difendere i principi della meritocrazia e della trasparenza contro il puzzo del compromesso morale che affligge Vasto ed il suo territorio; un segnale determinato contro l’inerzia totale del sindaco Lapenna e della sua amministrazione, ormai irrimediabilmente divisa e ferma, sia a livello politico che amministrativo. Chiediamo un voto per Etel contro gli sprechi, contro le inefficienze, contro gli scandali e gli sperperi dell’attuale amministrazione comunale, che sovraccarica di tasse i cittadini per destinare soldi alle proprie clientele e ai maxistipendi dei dirigenti comunali. Chiediamo un voto per costruire un’alternativa credibile anche al vecchio sistema di rappresentare il centrodestra, che non ha pagato né in termini politici né in termini di rappresentanza della nostra città a livello regionale. Crediamo che con queste elezioni si possa finalmente costruire l’alternativa, che consente la fine della fuga dei nostri giovani di Vasto, la fine del declino, la valorizzazione effettiva delle risorse della nostra Comunità, dal turismo al commercio, dalla piccola impresa fino ai liberi professionisti. Non ci arrendiamo allo scempio attuale, fatto di insicurezza e di degrado. Non ci arrendiamo e per questo - conclude il partito di cui è leader nazionale Giorgia Meloni - chiediamo a tutti di scendere in campo al fianco della destra e del rinnovamento".