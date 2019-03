Lo avevano annunciato nel corso del presidio del Primo Maggio ed oggi è arrivato l'invito ufficiale. Un presidio dei lavoratori, come ne sono stati fatti decine in questi anni di battaglia alla ex Golden Lady di Gissi, ma questa volta l'invito, oltre che ai rappresentanti del territorio, è rivolto ai quattro candidati alla presidenza della Regione Abruzzo.

Sabato 10 maggio, alle ore 10, davanti ai cancelli dello stabilimento in contrada Terzi, sono attesi Gianni Chiodi, Luciano D'Alfonso, Sara Marcozzi e Maurizio Acerbo.

L'invito, da parte dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Chieti, è ad "intervenire e, nell'occasione, farsi portatori di proposte e soluzioni finalizzate al superamento della gravissima crisi sociale ed occupazionale che attanaglia la Val Sinello".