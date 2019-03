Finalmente, dopo tante segnalazioni, alcune pubblicate anche su Zonalocale.it (luglio 2013 - gennaio 2014), il belvedere San Nicola, uno dei punti panoramici della città, verrà riqualificato. La giunta comunale di Vasto, nella seduta del 24 aprile (pubblicata oggi sull'Albo pretorio), "ravvisate la necessità e l’urgenza di intervenire per mettere in sicurezza la citata area mediante la sistemazione della pavimentazione, dell’illuminazione, la rimozione e la sostituzione della vecchia ringhiera e dell’arredo urbano", ha dato indirizzo al Dirigente del 4° Settore – Infrastrutture per il Territorio, Ing. Roberto D’Ermilio perché provveda a porre in essere gli atti per la necessaria e urgente sistemazione del Belvedere intorno alla chiesa di San Nicola affinché possa essere utilizzato in sicurezza dai cittadini e dai turisti".

Verrà impiegata la cifra di 40mila euro (più Iva) per svolgere i lavori e così rimettere a nuovo la zona. L'auspicio, poi, è che i cittadini che frequentano il Belvedere possano conservarlo nel miglior modo possibile, senza distruggere, deturpare e sporcare, come putroppo è accaduto fino ad oggi.