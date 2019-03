ALLIEVI REGIONALI, MIGLIANICO-BACIGALUPO 1-3

Colpo esterno per gli allievi regionali della Bacigalupo che sbancano Miglianico con il punteggio di 3-1 e ottengono la settima vittoria consecutiva, una vittoria che vale anche il primato solitario in classifica a +2 sulla Caldora e a +3 sul Francavilla e sulla Virtus Vasto (tra l´altro Caldora e Francavilla hanno una partita in più, dovendo ancora osservare il turno di riposo).

La trasferta si preannuncia ostica per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco, sul difficile campo di un Miglianico che è a caccia di punti pesanti per la salvezza; la Bacigalupo però approccia la gara nel modo giusto e al 2´ è già in vantaggio con un gran gol di Santoro. Al 15´ arriva il raddoppio, da calcio d´angolo è perfetto l´inserimento di Fiore che infila di nuovo la palla in rete; al 30´ la squadra vastese cala anche il tris, ancora con Santoro che firma la propria doppietta personale e manda le squadre al riposo sul 3-0 per gli ospiti.

Nella ripresa il Miglianico al 55´ accorcia le distanze con Laanani, a segno sulla ribattuta dopo una bella parata del portiere vastese Canosa che respinge un calcio di rigore. Ma è ormai troppo tardi per riaprire la partita, la Bacigalupo gestisce i due gol di vantaggio e porta a casa 3 punti importantissimi per il morale e per la classifica. E´ un gran momento di forma per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco che conquistano il settimo successo di fila, una serie positiva che ha permesso un´incredibile rimonta: come detto in precedenza, la Bacigalupo è ora da sola al primo posto in classifica quando mancano 5 turni alla fine del campionato. Vietato abbassare la guardia, domenica prossima c´è un´altra partita insidiosa per i vastesi, impegnati in casa contro l´Acqua e Sapone: quest'ultima, come il Miglianico e insieme ad altre 5-6 squadre, sta lottando per evitare la retrocessione.

IL TABELLINO

MIGLIANICO-BACIGALUPO 1-3 (0-3)

Reti: 2´ Santoro (B), 15´ Fiore (B), 30´ Santoro (B), 55´ Laanani (M).

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Di Casoli, Carriero, Frangione (Aganippe), Farina, Benvenga, Ciccotosto, Cozzolino (Ciccarone), Fiore, Santoro. All. Maurizio Baiocco



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 1-1

A Vasto Marina termina in parità la sfida tra la Bacigalupo e la capolista Poggio degli Ulivi, valida per il 17° turno della seconda fase dei giovanissimi regionali girone d´élite; con questo risultato il Poggio degli Ulivi di mister Augusto Gabriele si laurea campione d´Abruzzo con un turno di anticipo.

Nel primo quarto d´ora partono forte i pescaresi che passano in vantaggio al 10´ con Cichella e falliscono un paio di buone occasioni per raddoppiare, poi i vastesi reagiscono e alzano il proprio baricentro, sfiorando il gol prima con Galiè (tiro respinto dal portiere ospite) e poi con Di Virgilio (colpo di testa fuori di poco); al 25´ arriva comunque il pareggio della Bacigalupo su calcio di rigore trasformato da Alberico, al 16° gol in campionato.

Nella ripresa la squadra di mister Massimo Baiocco si rende pericolosa con il neoentrato De Rosa che sulla fascia sinistra salta un avversario e calcia in porta, il portiere ospite però si fa trovare pronto e para a terra. Nel finale il Poggio degli Ulivi va vicinissimo alla vittoria, un attaccante pescarese entra in area e tira in diagonale, ma il portiere vastese Di Guilmi compie un miracolo e salva il risultato. Il match termina così 1-1: complimenti ai ragazzi di mister Augusto Gabriele che con questo pareggio sono campioni d´Abruzzo, è sicuramente un primo posto meritato per la squadra che si è dimostrata più costante e più continua durante tutta la stagione. La Bacigalupo torna a fare punti dopo le due sconfitte consecutive contro Celano e Delfini Biancazzurri, ora nella trasferta di Penne si cercherà di chiudere al meglio il campionato.

IL TABELLINO

BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 1-1 (1-1)

Reti: 10´ Cichella (P), 25´ Alberico su rigore (B).

Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione (Carulli), Ciancaglini, Di Lorenzo (Ciccotosto), Sarchione, Napoletano, Canosa (De Rosa), Di Virgilio (Piccirilli), Alberico, Liberatore (Antonino), Galiè (Irace). All. Massimo Baiocco



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

Si è giocata la 17° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.



Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Rinviate per impraticabilità di campo Lauretum-Cologna e River Casale-Amiternina, da segnalare il colpo esterno della Marsica che infligge la seconda sconfitta consecutiva alla R.C. Angolana già matematicamente campione d´Abruzzo, successi tra le mura amiche invece per il Poggio degli Ulivi, che rifila tre reti alla Giovanile Chieti e la scavalca in classifica, e per il Celano, che piega per 2-1 la D´Annunzio Marina.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 36, Poggio degli Ulivi 28, Giovanile Chieti 27, Amiternina* 24, River Casale* 23, D'Annunzio Marina 21, Marsica 20, Celano 19, Cologna* 18, Lauretum* 16

*=una partita in meno



Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Primato solitario in classifica per la Bacigalupo che sbanca Miglianico e approfitta dei passi falsi del Francavilla, fermato sul 2-2 dal San Salvo, e della Virtus Vasto, incredibilmente sconfitta per 1-0 dal fanalino di coda Virtus Cupello (reduce da 7 sconfitte consecutive). Prova a restare in corsa la Caldora che regola con secco 2-0 il Sant´Anna, mentre termina in parità Acqua e Sapone-Manoppello Arabona.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo* 35, Caldora 33, Francavilla e Virtus Vasto* 32, Spal Lanciano* 21, Manoppello Arabona* 18, Acqua e Sapone 15, Miglianico e Sant'Anna 13, San Salvo* 12, Virtus Cupello* 10

*=una partita in meno



Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Il Poggio degli Ulivi pareggia per 1-1 con la Bacigalupo ed è campione d´Abruzzo con un turno d´anticipo, avendo accumulato 4 punti di vantaggio sulla R.C. Angolana che comunque espugna di misura il campo del Delfino Flacco; bene la Virtus Vasto (3-1 sull´Olympia Cedas) e il Celano (1-0 sul Pineto), il posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Penne termina infine 3-3.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 43, R.C. Angolana 39, Delfini Biancazzurri 27, Olympia Cedas 22, Il Delfino Flacco e Penne 21, Bacigalupo e Virtus Vasto 19, Celano 17, Pineto 11



Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Esclusa dal campionato per la quarta rinuncia la Virtus Cupello, che dovrà pagare più di 1000 euro di multa e consegnare le vittorie a tavolino alle squadre che dovevano ancora incontrarla. Blitz esterni del Fossacesia (3-0 a Pescara con la D´Annunzio Marina) e del River Casale (3-1 a San Salvo), nella lotta per non retrocedere bene anche il Lauretum che piega la Fater Angelini e fa un bel passo verso la salvezza, mentre è stata rinviata per impraticabilità di campo Giovanile Chieti-Francavilla.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fossacesia 36, Caldora* 35, River Casale 34, Giovanile Chieti*** 32, Francavilla*** 29, D'Annunzio Marina** 23, Quattro Colli* 22, Lauretum*** 14, Fater Angelini* 12, San Salvo** 9, Virtus Cupello -1 (esclusa dal campionato)

*=una partita in meno

**=due partite in meno

***=tre partite in meno

Loris Napoletano