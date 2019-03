Sarà a Vasto, a luglio, il gran finale del Giro d'Italia in 80 librerie (Per non parlar di scuole e biblioteche), appuntamento promosso da Letteratura Rinnovabile. Sarà "una staffetta ciclistica, culturale, ambientale, nel paese più bello del mondo, nelle grandi città, in riva al mare, al lago, sulle isole, in collina, lungo gli itinerari culturali e gastronomici.

Dopo il riscaldamento sulle strade dei Mondiali di Toscana nell’anteprima di settembre, a maggio 2014 si inizia a far sul serio: dal Les Mots, Festival della Parola di Aosta, a Roma lungo la Via Francigena, passando dal Salone del Libro di Torino". Il viaggio, già partito, si snoderà lungo 28 tappe e 2mila chilometri, con il suo gran finale il 5 e 6 luglio a Vasto. Il 5 ci sarà una tappa Vasto-Cupello-Vasto, poi il 6 sono previsti festa finale e Campeggio libro.

Il percorso (clicca qui)

A darsi il cambio sui pedali ci saranno circa 100 tra scrittori, librai, editori e lettori. All'arrivo in ogni città sono previste presentazioni, laboratori per bambini e visite guidate nelle quali gli autori avranno il ruolo di ciceroni. Inoltre quattro specieli "biciclette parlanti" diffonderanno audiolibri e proietteranno filmati. Ci saranno anche le letture bendate, con mascherine sugli occhi degli ascoltatori per un'esperienza unica.