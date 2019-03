Da oggi rimarrà chiuso al traffico per quasi due mesi il viadotto Vasto Marina sul tratto abruzzese della statale 16, al chilometro 513+998.

La circolazione veicolare, di conseguenza, viene deviata fino al 30 giugno sue due strade della riviera: automobili e camion fino a 3 tonnellate e mezza transiteranno su viale Dalmazia (senza passare per il centro di Vasto Marina) e via Martiri Istriani. Gli interventi di rafforzamento dei pilastri sono previsti ormai dal 2007, anno in cui fu per la prima volta evidente lo sgretolamento esterno, che lasciava scoperta l'armatura interna delle strutture in cemento armato.

L'interdizione al traffico è finalizzata a consentire i "lavori di ripristino e consolidamento delle strutture portanti del viadotto", comunica la polizia municipale di Vasto. "Pertanto, tutti i veicoli provenienti da sud saranno convogliati lungo viale Dalmazia, mentre i veicoli provenienti da nord saranno convogliati lungo via Martiri Istriani, ciò ad eccezione dei veicoli aventi altezza superiore a 4,50 metri. Durante lo stesso periodo i mezzi di massa complessivi superiori a 3,5 tonnellate verranno deviati sul tratto limitrofo dell'autostrada A14 compreso tra il casello di Vasto Nord ed il casello di Vasto Sud".